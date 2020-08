V UKC Ljubljana za hudo bolne remdesivir, favipiravir in deksametazon

Ljubljana, 5. avgusta - Bolniki s covidom-19 v bolnišnicah na prvem mestu prejmejo podporno in simptomatsko zdravljenje, torej po potrebi kisik, tekočino in sredstva za zniževanje vročine, pravi infektologinja z UKC Ljubljana Mateja Logar. Hudo bolnim dajo še zdravila remdesivir, favipiravir in deksametazon, ki so se z več raziskavami izkazala kot potencialno učinkovita.