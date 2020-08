Avstrija peti dan zapored z dvomestnim številom novih okužb s koronavirusom

Dunaj, 5. avgusta - V Avstriji so v zadnjem dnevu do danes do 9.30 potrdili 85 novih okužb z novim koronavirusom, od tega največ, 24, na Dunaju. To je že peti dan zapored, ko v tej državi beležijo dvomestno število novih okužb, potem ko jih je bilo prejšnji petek še 175, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.