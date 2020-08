Med epidemijo več upravičencev do denarne socialne pomoči, po izredno pomoč zlasti družine

Ljubljana, 5. avgusta - V času epidemije covida-19 se je povečalo število upravičencev do denarne socialne pomoči. V marcu je bilo upravičenih 95.339 oseb, do maja je številka narasla na 103.298, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo. Število prejemnikov izredne denarne pomoči se je kot običajno spomladi znižalo, so pa v epidemiji za to pomoč prosile zlasti družine.