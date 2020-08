Neznanec Romunki ukradel 2900 evrov

Sežana, 5. avgusta - Na avtocestnem počivališču Povir je neznanec v torek Romunki ukradel 2900 evrov. Do ženske, ki je potovala z avtobusom, je namreč pristopil neznani moški in zahteval, naj mu izroči svoj denar, ker naj bi bil tak protokol avtobusnega podjetja. Ženska mu je izročila 3000 evrov, vrnil pa ji je le 100 evrov, so zapisali na Policijski upravi Koper.