Hitro testiranje na okužbo s koronavirusom v Sloveniji le za življenjsko ogrožene bolnike

Ljubljana, 5. avgusta - Od odvzema brisa do rezultata testiranja na okužbo z novim koronavirusom običajno mine več ur. Obstajajo tudi hitri testi, pri katerih so rezultati znani že v eni uri, a zaradi višje cene in nedostopnosti na trgu za zdaj ni pričakovati njihove širše uporabe. V Sloveniji jih uporabljajo le na nujnih vzorcih za življenjsko ogrožene bolnike.