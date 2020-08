Letos do avgusta več okužb s klopnimi boleznimi kot v celotnem lanskem letu

Ljubljana, 5. avgusta - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so letos do 27. julija prejeli 4492 prijav obolenja z lymsko boreliozo in 112 s klopnim meningoencefalitisom, kar je več primerov kot v celotnem lanskem letu, kažejo njihovi podatki. Lani so prejeli 3938 prijav obolenja z lymsko boreliozo in 112 s klopnim meningoencefalitisom.