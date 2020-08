Primorske novice: Višje sodišče razveljavilo obsodbo nekdanjih vodilnih v Cimosu

Celje/Koper, 5. avgusta - Celjsko višje sodišče je razveljavilo sodbo koprskega okrožnega sodišča, s katero je to konec leta 2018 nekdanjega prvega moža Cimosa Franceta Krašovca in njegovo ožjo ekipo v zadevi prebarvani stroji obsodilo na zaporne kazni. Ponovno jim bo sodil nov senat, so danes poročale Primorske novice.