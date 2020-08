Nove okužbe s koronavirusom potrdili v 13 občinah, največ v Šmarju pri Jelšah

Ljubljana, 5. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v torek potrdili v 13 občinah. Največ, tri, so našteli v občini Šmarje pri Jelšah, po dve v Ljubljani in Kranju. Eno novo okužbo imajo v občinah Rogaška Slatina, Velenje, Celje, Postojna, Vipava, Rogatec, Ig, Tržič, Pesnica in Polzela, eno so potrdili tudi pri tujem državljanu.