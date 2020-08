Zaključena nadgradnja levega tira na odseku Zidani Most-Rimske Toplice

Zidani Most, 5. avgusta - Na železniški progi Zidani Most-Rimske Toplice je bila konec prejšnjega tedna zaključena nadgradnja levega tira. S tem so zaključena gradbena dela na medpostajnem odseku železniške proge, ki so se izvajala v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani most-Celje. Vrednost celotne nadgradnje je znašala 77,7 milijona evrov.