Policisti pri 36-letniku našli prepovedane droge

Nova Gorica, 5. avgusta - Novogoriški policisti so v torek opravili hišno preiskavo pri 36-letniku, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja drog. Našli so rastlino in več rastlinskih delcev, policisti sumijo, da gre za konopljo. Če bo to analiza potrdila, bodo 36-letnika kazensko ovadili, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.