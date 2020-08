Osemdeset let Toneta Partljiča: Praznujem slovo od mladosti

Maribor, 5. avgusta - Pisatelj, dramatik in scenarist Tone Partljič je javnosti najbolj poznan po komediji Moj ata, socialistični kulak. V zadnjih letih je izdal nekaj romanov, v katerih se obrača k svojemu življenju in Mariboru. Danes praznuje 80 let. Ob jubileju je za STA povedal, da vsakemu reče, da "praznuje slovo od mladosti".