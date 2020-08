Memphis ostal brez pomembnega igralca v boju za končnico

Orlando, 5. avgusta - Ekipa Memphis Grizzlies do konca sezone severnoameriške košarkarske lige NBA ne more več računati na Jarena Jacksona mlajšega, ker si je poškodoval koleno, so sporočili iz Memphisa. Tako je moštvo, ki je za Dallasom Luke Dončića na osmem mestu zahodnega dela lige, ostala brez pomembnega igralca v boju za končnico.