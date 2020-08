Hurikani pometli z rangerji, plameni in otočani blizu končnice

Edmonton, 5. avgusta - Hokejisti Carolina Hurricanes so si na zadnji tekmi večera brez poraza priigrali končnico vzhodne konference lige NHL. V dvoboju z New York Rangers, tekme za preboj med osem najboljših ekip v vsaki konferenci po koronavirusnem premoru potekajo na tri zmage, so skupno zmagali s 3:0. Zadnjo tekmo v nizu so v Torontu dobili s 4:1.