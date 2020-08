Disney v četrtletju s 4,7 milijarde dolarjev izgube

San Francisco, 5. avgusta - Ameriški medijski in zabaviščni velikan Walt Disney je v času pandemije covida-19 zabredel globoko v rdeče številke. V četrtletju do konca junija je zabeležil 4,7 milijarde dolarjev izgube, potem ko je imel v enakem obdobju lani 1,7 milijarde dolarjev čistega dobička. Prihodki so upadli za 42 odstotkov na 11,8 milijarde dolarjev.