Calgary Flames in New York Islanders le korak do končnice

Edmonton, 5. avgusta - Hokejisti Calgary Flames so le še eno zmago oddaljeni od končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal, potem ko so v Edmontonu s 6:2 premagali Winnipeg Jets in povedli z 2:1 v zmagah. Le zmago so od končnice severnoameriške lige NHL oddaljeni tudi New York Islanders na vzhodu, ki so Florida Panthers tokrat premagali s 4:2 in vodijo z 2:0 v zmagah.