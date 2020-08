Dallasu zmaga po podaljšku, Dončiću spet trojni dvojček

Orlando, 4. avgusta - Košarkarji Dallasa so vendarle dokazali, da se znajo izvleči tudi iz težkega položaja in zmagati v podaljšku. Na svoji tretji tekmi severnoameriške lige NBA po odmoru zaradi epidemije novega koronavirusa so v Orlandu s 114:110 premagali Sacramento, po rednem delu je bilo 95:95. Luka Dončić je spet zabeležil trojni dvojček.