Newyorške borze končale v zelenem

New York, 4. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnji trgovalni dan sklenili v zelenem. Na zmerno rast indeksov je po poročanju borznih analitikov vplivala rast delnic tehnološkega giganta Apple in energetskih podjetij na eni, ter padec delnic ameriške korporacije American International Group (AIG) in tehnološkega velikana Microsoft na drugi strani.