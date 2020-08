Zvečer še možna krajevna neurja, meteorna voda povzročala preglavice na območju Celja

Ljubljana, 4. avgusta - Zvečer so še možna krajevna neurja. Nevihte se bodo po napovedih vremenoslovcev pomikale od Dolenjske čez Zasavje proti Štajerski in Prekmurju. O obilnih padavinah poročajo z območja Celja, kjer je popoldne zalilo več stanovanjskih in poslovnih objektov. O posledicah poročajo tudi z območja Trebnjega in Hrastnika.