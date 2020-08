Primorska avtocesta zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru

Vrhnika, 4. avgusta - Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti med Vrhniko in Logatcem ali Brezovico in Logatcem, kjer nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center.