Na Zahodnem Balkanu znova rahlo povečanje okužb z novim koronavirusom

Beograd/Sarajevo/Skopje/Podgorica, 4. avgusta - Na Zahodnem Balkanu so v več državah spet potrdili več novih okužb z novim koronavirusom kot dan prej. V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili 377 novih okužb, v Srbiji 287 in v Severni Makedoniji 75, poročajo tuje tiskovne agencije.