Bruselj s posvetovanjem o morebitnih prilagoditvah direktiv s področja energetike

Bruselj, 4. avgusta - Evropska komisija je v okviru doseganja ciljev evropskega zelenega dogovora začela posvetovanja o pregledu direktive o energiji iz obnovljivih virov in direktive o energetski učinkovitosti. Državljane in zainteresirane strani poziva, naj predložijo pripombe in ocenijo, ali bi bilo treba okoljske cilje morda zvišati.