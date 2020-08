Sterilizacija in kastracija mačk učinkovit ukrep za nadzor nad razmnoževanjem

Ljubljana, 4. avgusta - Nenadzorovano razmnoževanje mačk, odvrženi mačji mladiči in večje število zapuščenih mačk, ki živijo prosto v okolju, postaja velik problem in breme za lokalne skupnosti. Najbolj učinkovit ukrep za nadzor nad razmnoževanjem mačk je sterilizacija samic in kastracija samcev, poudarjajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.