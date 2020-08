V prtljagi Armenke na letališču našli kosti soproga

München, 4. avgusta - Na letališču v Münchnu so ustavili 74-letno Armenko, ki je imela v svoji prtljagi človeške kosti, je danes sporočila nemška policija. Posmrtne ostanke so našli v leseni škatli in na pomoč poklicali carinike, zdravnika in javnega tožilca, da so preučili nenavadno najdbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.