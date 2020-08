Vreme: Popoldne in zvečer možna krajevna neurja

Ljubljana, 4. avgusta - Popoldne se bodo plohe in nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, zlasti na jugu so še možne nevihte. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.