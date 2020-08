Dodatno leto do OI dobro tako za Trstenjakovo kot Velenškovo

Izola, 5. avgusta - Med judoisti in judoistkami, ki bi si po uvrstitvah na mednarodni lestvici priborili nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, sta trenutno dva moška in pet žensk. Najvišje uvrščena je Tina Trstenjak, ki v kategoriji do 63 kg zaseda drugo mesto. Olimpijska prvakinja iz leta 2016 v Riu de Janeiru želi čim bolje izkoristiti dodatno leto pred OI.