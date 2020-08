Šrilanška mačka tihotapila droge in zbežala iz zapora

Kolombo, 4. avgusta - V Šrilanki so zasačili mačko, kako je s sumljivim paketom okoli vratu stekla v zapor. V paketu pa so policisti presenečeni našli heroin, kartici SIM in spominsko kartico za mobilni telefon. Čeprav so prejšnji konec tedna mačko zaprli v posebno sobo, ji je uspelo pobegniti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.