Knjiga za otroke poklon zdravstvenim junakom pandemije covida-19

London, 6. avgusta - V Veliki Britaniji danes izide otroška knjiga Health Heroes: The People Who Took Care of the World (Zdravstveni junaki: Ljudje, ki so poskrbeli za svet). V njej so zgodbe ljudi, kot so reševalci, fizioterapevti, patronažne sestre in socialni delavci, ki so med pandemijo covida-19 pomembno pripomogli k delovanju zdravstvenih ustanov.