V Iškem vintgarju naj bi do konca leta znova zaživela tamkajšnja gostilna

Ig, 4. avgusta - Občina Ig išče najemnike za Dom v Iškem vintgarju, ki je zdaj zaprt. Občina objekt oddaja za izvajanje turistične in gostinske dejavnosti za nedoločen čas. Novi najemnik naj bi dom za javnost odprl do konca leta. Je pa občina z majskim odlokom spremenila prometni režim na tem območju, ga zaprla za avtomobile in uredila parkirišče.