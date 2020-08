Guterres posvaril pred posledicami zaprtja šol zaradi covida-19

New York, 4. avgusta - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes posvaril pred dolgoročnimi posledicami zaprtja šol v času pandemije covida-19. Med drugim je pozval k ponovnemu odprtju šol, ko so razmere glede koronavirusa pod nadzorom, in obsežnejšemu financiranju izobraževanja.