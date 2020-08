Cene industrijskih proizvodov v območju evra in EU višje za 0,7 odstotka

Luxembourg, 4. avgusta - Cene industrijskih proizvodov v območju evra in EU so se junija v primerjavi z majem povišale za po 0,7 odstotka. Na letni ravni so cene v območju evra upadle za 3,7, v uniji pa za 3,4 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada.