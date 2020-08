Fraport namerava zaradi padca dobička odpustiti med 3000 in 4000 zaposlenih

Frankfurt, 4. avgusta - Upravljalec letališč Fraport, ki med drugim upravlja tudi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, namerava zaradi padca dobička in posledic pandemije covida-19 odpustiti med 3000 in 4000 zaposlenih. Število zaposlenih je že zmanjšal Fraport Slovenija, ki je imel v polletju 6,1 milijona evrov izgube iz poslovanja in 58-odsotni padec prihodkov.