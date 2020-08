Kranjski stadion odslej s sodobno razsvetljavo

Kranj, 4. avgusta - Mestna občina Kranj je konec julija pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje za novo razsvetljavo nogometnega igrišča in stadiona. Občina je tako končala približno milijon evrov vreden projekt, v okviru katerega so postavili štiri skoraj 47 metrov visoke stebre s po 44 reflektorji, ki bodo omogočali treninge in tekme tudi v večernih terminih.