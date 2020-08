Na blejski jezerski promenadi na ogled podobe raja

Bled, 4. avgusta - Narodna galerija in Turizem Bled sta na blejski jezerski promenadi pripravila razstavo Podobe raja, na kateri Narodna galerija predstavlja svoje slike s podobami Bleda. Na Bledu so namreč že v preteklosti ustvarjali številni slikarji. Blejski motivi so postali zaščitni znak celotne Slovenije, razširjale pa so jih tudi fotografije in razglednice.