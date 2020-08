V enoto Center celjskega vrtca Tončke Čečeve sta se iz karantene vrnila le dva otroka

Celje, 4. avgusta - V enoto Center celjskega vrtca Tončke Čečeve sta se danes od 23 otrok, ki so bili zaradi novega koronavirusa v karanteni od 22. julija, vrnila le dva otroka. Vse tri strokovne delavke iz karantene pa so šle na dopust, je za STA danes povedala ravnateljica vrtca Irena Hren, ki pričakuje, da bo do konca tedna v vrtec le prišlo večje število otrok.