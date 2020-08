Orkan Isaias dosegel vzhodno obalo ZDA

Miami, 4. avgusta - Orkan Isaias je v ponedeljek zvečer po krajevnem času dosegel vzhodno obalo ZDA z vetrovi do 140 kilometrov na uro. Ameriški center za orkane s sedežem v Miamiju je sporočil, da je orkan s seboj prinesel močnejši veter, kot so pričakovali, in opozoril pred poplavami, ki bi lahko zahtevale življenja, poročajo tuje tiskovne agencije.