Do konca leta bo ljubljanski stanovanjski sklad zgradil devet in začel graditi vsaj 156 stanovanj

Ljubljana, 5. avgusta - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana načrtuje do konca leta zaključiti gradnjo devetih stanovanj, od tega šest na Pečinski in tri na Kunaverjevi, v zaključni fazi gradnje pa bo 174 stanovanj na Brdu. Začeli so graditi tudi stanovanjsko sosesko Rakova Jelša II s 156 stanovanji, ki naj bi jo končali v letu 2022, so sporočili s sklada.