Ministrstvo za zdravje: Skupnost socialnih zavodov soodgovorna za nastalo situacijo

Ljubljana, 3. avgusta - Ministrstva za zdravje izstop Skupnosti socialnih zavodov Slovenije iz delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo ne preseneča. "Predvsem zato, ker je skupnost soodgovorna za nastalo situacijo, saj so vsa leta sooblikovali organizacijo dela in kadrovske normative. Gre za diskreditacijo postopka iskanja skupnih rešitev," so bili ostri.