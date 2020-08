Poslanci DeSUS od Pivčeve zahtevajo konkretna pojasnila o njenih obiskih

Ljubljana, 3. avgusta - V poslanski skupini DeSUS od predsednice stranke Aleksandre Pivec enotno zahtevajo konkretna pojasnila o ravnanjih, povezanih z obiskom podjetja Vinakras in občine Izola. Pojasnila pričakujejo na petkovem sestanku v prostorih DZ, so sporočili iz poslanske skupine, a kot kaže, so bo Pivčeva zaradi odsotnosti z njimi sestala šele prihodnji teden.