Newyorške borze začele v zelenem

New York, 3. avgusta - Newyorške borze so v nov trgovalni teden stopile z rastjo indeksov. V ospredju zanimanja vlagateljev je napoved ameriškega tehnološkega velikana Microsoft, da namerava do 15. septembra zaključiti pogajanja o prevzemu kitajskega spletnega družbenega omrežja za deljenje videoposnetkov TikTok.