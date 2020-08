V napadu IS na zapor v Afganistanu več kot 20 mrtvih

Kabul, 3. avgusta - Pripadniki skrajne sunitske skupine Islamska država (IS) so v nedeljo zvečer sprožili napad na zapor v mestu Džalalabad na vzhodu Afganistana, ki se je končal danes popoldne. Pri tem je umrlo najmanj 29 ljudi, vključno s tremi napadalci, so sporočile lokalne oblasti. Še več kot 40 ljudi je bilo ranjenih. IS je že prevzel odgovornost za napad.