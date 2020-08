V institucijah brez novih primerov koronavirusa

Ljubljana, 3. avgusta - V minulih dneh so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi v nekaterih institucijah po državi. Kot poročajo, so sprejeli ustrezne ukrepe, zaposleni pa so opravili tudi testiranja. Tako zaenkrat novih okužb v Zdravstvenem domu Ljubljana, bolnišnicah Brežice in Novo mesto, gospodarskem ministrstvu ter v vrtcu Komenda niso potrdili.