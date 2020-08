Jančar ob prejetju avstrijske državne nagrade: Evropska literatura kot velik orkester ali zbor

Salzburg, 3. avgusta - Na univerzi Mozarteum v Salzburgu so dopoldne avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost podelili slovenskemu pisatelju Dragu Jančarju. Jančar je izrazil veselje, da je žirija, ki so jo sestavljali vrhunski literarni strokovnjaki, nagradila njegovo delo. Kot je še povedal za STA, jih je očitno prepričal zlasti roman In ljubezen tudi.