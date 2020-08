E.Leclerc in Supernova v Ljubljani gradita garažno hišo

Ljubljana, 5. avgusta - Trgovca E.Leclerc in Supernova na parkirišču med svojima nakupovalnima središčema na ljubljanskem Rudniku gradita garažno hišo s 1900 parkirnimi mesti, iz katere bo možen neposreden dostop do središč. Projekt bo predvidoma končan maja prihodnje leto, so za STA povedali v E.Leclercu.