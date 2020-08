Tudi na ljubljanskih parkiriščih se odraža skromnejša turistična sezona

Ljubljana, 4. avgusta - Tudi na parkiriščih v prestolnici se odraža nekoliko skromnejša turistična sezona. Tako letos ljubljanska parkirišča beležijo manjše število parkiranih vozil tako v parkirnih hišah kot na parkiriščih. Manj zasedena pa so tudi parkirišča za avtobuse, ta parkiranja so redka, so za STA pojasnili v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice.