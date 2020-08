Za cenitev škode na vozilih po neurjih tudi mobilni cenilni enoti

Ljubljana, 3. avgusta - V Zavarovalnici Triglav so po neurju, ki je minuli teden pustošilo po več krajih po državi, s postavitvijo mobilne cenilne enote na Verovškovi v Ljubljani zagotovili dodatne prostore za ogled in cenitev avtomobilskih škod. V sredo bodo tovrstno mobilno enoto odprli tudi v Trzinu, so sporočili iz zavarovalnice.