Na Otoku avgusta subvencioniranje obiskov restavracij in pubov

London, 3. avgusta - Velika Britanija je v želji pomagati gostincem v avgustu uvedla shemo subvencioniranja obedovanja v restavracijah in pubih. Ta mesec bo tako mogoče v okviru kampanje Jej zunaj, da pomagaš, na Otoku ob ponedeljkih, torkih in sredah jesti in piti po polovični ceni v več kot 72.000 gostinskih obratih.