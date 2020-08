Na 77. filmskem festivalu v Benetkah tudi novi Almodovarjev film

Benetke, 3. avgusta - Organizatorji so v program 77. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah dodatno vključili še dva filma, ki bosta prikazana izven tekmovalnih programov. To sta The Human Voice španskega režiserja Pedra Almodovarja in One Night in Miami ameriške igralke in režiserke Regine King. Letošnji festival v Benetkah bo potekal od 2. do 12. septembra.