Odprli žalne knjige za Kontičem in Horvatom

Velenje/Ljubljana, 3. avgusta - Na sedežu SD so danes odprli žalni knjigi ob smrti velenjskega župana in nekdanjega poslanca SD Bojana Kontiča ter njihovega dolgoletnega poslanca in nekdanjega predsednika DZ Ferija Horvata. Žalni knjigi za Kontičem so odprli tudi na velenjski občini in v državnem svetu, njegov pogreb pa bo v četrtek. Pogreb Horvata bo v sredo v družinskem krogu.