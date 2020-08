Simon Rožman ostal brez napadalca Gorgona

Reka, 3. avgusta - Slovenski nogometni trener Simon Rožman, ki je pred dnevi Rijeko popeljal do novega naslova hrvaškega pokalnega prvaka, je ostal brez napadalca Alexandra Gorgona. Enaintridesetletni Avstrijec po štirih sezonah zapušča Rijeko in se seli k poljskemu prvoligašu Pogonu iz Szczecina, so zapisali na klubski spletni strani.