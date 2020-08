Nogometni klubi v iskanju poti do Portugalske in Nemčije

Ljubljana, 4. avgusta - Od marčevskega izbruha pandemije novega koronavirusa so nogometna igrišča na evropski klubski sceni mirovala, v tem tednu pa bodo znova zaživela. Številni najboljši klubi na stari celini so že v nizkem startu v iskanju poti do zaključnih turnirjev lige prvakov v Lizboni in evropske lige v Kölnu, Gelsenkirchnu, Duisburgu in Düsseldorfu.